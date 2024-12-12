Россияне могут выйти к границам Днепропетровщины: как изменится характер войны — эксперт

Украинские воины сдерживают натиск врага в Донецкой области, но следует быть готовым к вероятному подходу российской оккупационной армии к границам Днепропетровской области.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире Radio NV объяснил, как тогда изменится характер войны.

“В Днепропетровской области не такая плотная застройка, как в Донецкой области, на востоке она [Днепропетровская область] не столь урбанизирована. Там бои будут носить немного другой характер”, — подчеркнул он.

Также читайте Прорыв армии РФ в Днепропетровскую область: Жданов оценил риски

С другой стороны, по его словам, открытое пространство, на котором окажется вражеская армия, позволит украинским защитникам эффективно применять дроны для поражения.

"Там банально негде спрятаться. Для противника перемещение на открытых участках местности будет связано с очень высоким уровнем риска", – отметил Грабский.

При этом эксперт прокомментировал заявление Путина об "освобождении" Донецкой и Луганской области и якобы отсутствии претензий на другие территории.

“На самом деле мы видим ситуацию в Харьковской области, где бои продолжаются. Поэтому противник будет выполнять свою более стратегическую задачу о перенесении войны на другие регионы для захвата всей Украины. Это главная цель войны Путина”, – сказал он.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) распространил информацию о том, что российское военное командование, вероятно, планирует наступление на Днепропетровскую область.

Читайте также: