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Спикер ГПСУ рассказал, где враг пошел в наступление: подробности
Враг применяет все имеющиеся средства – от артиллерии до FPV-дронов и штурмовых групп.
Российские войска после так называемого пасхального перемирия активизировались на всей линии границы, в частности в Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
«Во время объявленного ими 'перемирия' удары не прекращались. Сейчас активность существенно возросла, особенно на Сумском и Харьковском направлениях», — отметил Демченко.
По данным ГНСУ, на приграничных с Сумщиной противник использует тактику малых штурмовых групп, в том числе в районах Басовки и Журавки. В Харьковской области основная концентрация сил сосредоточена в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск.
«К счастью, пока не фиксируется массовое применение бронетехники, но противник пытается закрепиться и расширить боевые действия на нашей территории», — подчеркнул спикер.
В то же время в Черниговской области, вблизи границы с Брянской областью РФ, ситуация контролируемая. На границе с Беларусью без изменений, однако украинские силы продолжают укрепление, чтобы не допустить возможных провокаций.
«Пока Беларусь остается союзником РФ, мы не имеем права терять бдительность», — подчеркнул Демченко.
Напомним, по словам военного эксперта Юрия Федорова, Россия стремится начать наступательную операцию, но не имеет перспектив для успеха в течение летней кампании.