Спикер ГПСУ рассказал, где враг пошел в наступление: подробности

Враг усилил атаки на приграничные регионы / © Getty Images

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Российские войска после так называемого пасхального перемирия активизировались на всей линии границы, в частности в Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Во время объявленного ими 'перемирия' удары не прекращались. Сейчас активность существенно возросла, особенно на Сумском и Харьковском направлениях», — отметил Демченко.

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По данным ГНСУ, на приграничных с Сумщиной противник использует тактику малых штурмовых групп, в том числе в районах Басовки и Журавки. В Харьковской области основная концентрация сил сосредоточена в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск.

«К счастью, пока не фиксируется массовое применение бронетехники, но противник пытается закрепиться и расширить боевые действия на нашей территории», — подчеркнул спикер.

В то же время в Черниговской области, вблизи границы с Брянской областью РФ, ситуация контролируемая. На границе с Беларусью без изменений, однако украинские силы продолжают укрепление, чтобы не допустить возможных провокаций.

«Пока Беларусь остается союзником РФ, мы не имеем права терять бдительность», — подчеркнул Демченко.

Напомним, по словам военного эксперта Юрия Федорова, Россия стремится начать наступательную операцию, но не имеет перспектив для успеха в течение летней кампании.