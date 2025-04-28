Какая будет погода в Украине 29 апреля: прогноз синоптикини.

Погода весной / © Unsplash

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Во вторник, 29 апреля, в Украине будет преобладать сухая погода. Будет солнечно.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

Лишь к вечеру атмосферный фронт с северо-востока обусловит небольшой дождь на Черниговщине и Сумщине.

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«Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается в пределах +2+8 градусов, заморозки еще вероятны на Левобережье Украины», — говорится в сообщении.

В течение дня вторника уже ощутимо потеплеет, ожидается +15+19 градусов.

Ветер западный, северо-западный, на севере, западе и в центральной части временами порывистый, сильный.

В Киеве 29 апреля осадков не ожидается. Ночью +4+6 градусов, завтра днем можно наконец-то немного погреться на улице, воздух прогреется до +18 градусов.

«Заморозки на неделе будут отступать, днем станет теплее, однако пока недавних +27 не будет. За дождями будем следить вместе», — говорит Диденко.

Ранее стало известно, что синоптики сделали прогноз погоды на новую рабочую неделю 28 апреля — 4 мая. Температура на градуснике будет понемногу подниматься, но до идеала далеко.