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- Украина
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Какая будет погода в Украине 29 апреля: прогноз синоптикини.
Можно ждать определенного потепления.
Во вторник, 29 апреля, в Украине будет преобладать сухая погода. Будет солнечно.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко.
Лишь к вечеру атмосферный фронт с северо-востока обусловит небольшой дождь на Черниговщине и Сумщине.
«Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается в пределах +2+8 градусов, заморозки еще вероятны на Левобережье Украины», — говорится в сообщении.
В течение дня вторника уже ощутимо потеплеет, ожидается +15+19 градусов.
Ветер западный, северо-западный, на севере, западе и в центральной части временами порывистый, сильный.
В Киеве 29 апреля осадков не ожидается. Ночью +4+6 градусов, завтра днем можно наконец-то немного погреться на улице, воздух прогреется до +18 градусов.
«Заморозки на неделе будут отступать, днем станет теплее, однако пока недавних +27 не будет. За дождями будем следить вместе», — говорит Диденко.
Ранее стало известно, что синоптики сделали прогноз погоды на новую рабочую неделю 28 апреля — 4 мая. Температура на градуснике будет понемногу подниматься, но до идеала далеко.