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Курс валют на 29 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 29 апреля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 41,74 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 41,74 (-1 коп.)
Курс евро
1 евро — 47,39 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,08 (-2 коп.)
Раньше мы писали, что на валютном рынке Украины неспокойно: курсы доллара и евро то растут, то снижаются, а прогнозы финансовых аналитиков разные. Эксперты говорят, что основная причина сложностей прогнозирования — бурные политические события, связанные, в частности, с активизацией переговоров по скорейшему установлению мира в Украине.