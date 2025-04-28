Курс валют на 29 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 29 апреля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 41,74 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 41,74 (-1 коп.)

Курс евро

1 евро — 47,39 (+1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,08 (-2 коп.)

Раньше мы писали, что на валютном рынке Украины неспокойно: курсы доллара и евро то растут, то снижаются, а прогнозы финансовых аналитиков разные. Эксперты говорят, что основная причина сложностей прогнозирования — бурные политические события, связанные, в частности, с активизацией переговоров по скорейшему установлению мира в Украине.

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