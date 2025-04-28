Курс валют в Украине: доллар дорожает, евро бьет рекорды – куда деваться с гривной

Доллар и евро дорожают / © ТСН

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На валютном рынке Украины неспокойно: курсы доллара и евро то растут, то снижаются, а прогнозы финансовых аналитиков разные. Эксперты говорят, что основная причина сложностей прогнозирования – бурные политические события, связанные, в частности, с активизацией переговоров по скорейшему установлению мира в Украине.

Что будет с курсом гривни на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 28 апреля по 4 мая;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Главным трендом на прошлой неделе стало повышение курса как доллара, так и евро, причем евровалюта установила новый рекорд удорожания: на наличном рынке средний курс почти достиг 48 грн/евро, а отдельные банки и пункты обмена валют (ПОВ) продавали его еще дороже. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, доллар начал дорожать со вторника, 22 апреля, средний курс продаж пересек отметку в 41,5 грн, курс покупки превысил 41 грн. Восходящий тренд длился всю неделю, и на воскресенье, 27 апреля, банки и ПОВы продавали доллар в среднем по 41,88 грн (+38 коп. за неделю), покупали по 41,18 (+34 коп. за неделю).

Самая высокая цена продажи доллара была 42,10 грн (+30 коп. за неделю), самая низкая – 41,50 грн/доллар (+35 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,45 грн. (+35 коп.).

Курс евро стремительно рванул с понедельника, 21 апреля, и за два дня вплотную приблизился в продаже к рекордным 48 грн/евро, достигнув 47,99 грн за единицу. В дальнейшем евровалюта подешевела и на воскресенье, 27 апреля, курс продажи опустился до 47,85 грн/евро (+50 коп. за неделю). Курс покупки поднялся с 46,50 до 47,14 грн/евро, а к 27 апреля снизился до 47,07 грн/евро (+57 коп. за неделю).

Самая высокая цена продажи евро была 48,10 грн (+70 коп. за неделю), самая низкая – 47,60 грн/евро (+65 коп.). Максимальный курс покупки составил 47,50 грн. (+60 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс доллара показал "американские горки": от 41,10 грн/доллар в продаже и 41,08 в покупке в 1,6 и 4 41,55 на среду, 23 апреля, и до 41,53 и 41,51 соответственно на воскресенье, 27 апреля. Через неделю доллар подорожал у нелегалов более чем на 40 коп.

Евро вел себя спокойнее – максимальный курс продажи остановился далеко от 48 грн/евро (дороже всего было 47,75), а на воскресенье, 27 апреля, опустился до 47,70 (+65 коп. за неделю). Курс покупки сперва вырос до 47,60 грн/евро, а на 27 апреля опустился до 47,40 (+35 коп. за неделю).

Официальный курс как доллара, так и евро менялся разнонаправленно. Колебания достигали 30 коп. для доллара – от 41,38 до 41,69 грн. и 75 коп. для евро – от 47,03 до 47,77 грн/евро. На понедельник, 28 апреля, Национальный банк установил курс доллара 41,75 грн (+35 коп. в неделю), курс евро – 47,38 (также +35 коп. в неделю).

Соотношение доллар/евро за неделю незначительно снизилось – с 1,136 до 1,13 доллара за евро.

По мнению экспертов, сейчас есть определенная переформатирование наличного рынка, где, как известно, ведущую роль играют настроения населения.

Андрей Шевчишин подчеркнул, что после двухнедельного снижения спроса на валюту начался его рост. Именно это привело к удорожанию доллара.

Доллар до гривны прошел дно коррекции, но сильного драйва нет, – отметил Андрей Шевчишин. – На прошлой неделе доллар на межбанке подорожал в среднем от 41,38 до 41,69 грн, евро – от 47 до 47,42 грн. После Пасхи покупатели вернулись на межбанк, фиксируем рост спроса на 18% при почти неизменном предложении. Население снизило активность после праздников, что ожидаемо, наличный рынок был почти в балансе. По безналичной валюте – население вторую неделю подряд продолжает больше продавать, чем покупать. То есть переходит в гривню для покрытия своих расходов и, похоже, часть проданной валюты вкладывает в гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), ведь здесь наблюдается сохранение спроса. Наличный курс повысился, потому что из-за изменения в налоговом законодательстве обменные пункты вынуждены платить больше налогов. Чтобы заработать "на налоги", они начали дороже продавать валюту и подешевле покупать”.

Чего ждать от курса валют

Все эксперты уверены, что изменения на валютном рынке не фундаментальные, а временные, колеблющие курс доллара в ту или иную сторону. С прогнозами по курсу евро ситуация сложнее, ведь курс евровалюты в Украине зависит от котировок пары доллар/евро на мировых финансовых рынках. А соотношение между долларом и евро длительное время меняется непредсказуемо. Последний раз – из-за вмешательства американского президента Дональда Трампа в финансовую политику, проводимую Федеральной резервной системой США (аналогом центробанка других стран), имеющей определенную самостоятельность в принятии решений. Это привело к очередному подорожанию евро по отношению к доллару.

Олег Пендзин считает, что курс доллара на текущей неделе останется стабильным. По его словам, так всегда бывает, когда заканчивается предыдущий месяц и начинается следующий, потому что деловая активность несколько снижается.

“Бывают исключения, когда курс доллара на стыке месяцев заметно меняется в ту или иную сторону. Но они связаны с форс-мажорными событиями, которые прогнозировать сложно. В ближайшую неделю не вижу кардинальных перемен ни на международных финансовых рынках, ни на украинском. А вот в мае доллар может еще подорожать, дойти в наличной продаже до 42 грн/доллар”, – анализирует Олег Пендзин.

Такое же мнение и у Андрея Забловского. Он говорит, что Нацбанк, пока есть возможность, будет удерживать курс доллара на межбанке в коридоре 41,5-42 грн, потому что сейчас это равновесие, которое устраивает всех: импортеров, экспортеров и самого регулятора.

"Поэтому значительных изменений курса доллара на неделе не будет, но колебания в рамках данного коридора возможны", – добавил эксперт.

Андрей Шевчишин перечислил ряд факторов, влияющих на курс доллара на текущей неделе.

“Прежде всего – это политические события: следим за ходом переговоров по мирному соглашению, за политическими заявлениями мировых лидеров, – говорит Андрей Шевчишин. – Финансовые факторы – 30 апреля погашение гривневых ОВГЗ на 20 млрд грн. В ожидании этих поступлений игроки будут удерживаться от продажи валюты, а при получении гривны могут направить ее на покупку валюты. Что будет толкать курс доллара на наличном рынке к отметке 42 грн/доллар в продаже”.

Продавать или покупать валюту

Олег Пендзин отметил новую тенденцию: население стало активнее переходить с гривневых депозитов в валютные. Но есть нюансы, которые не все учитывают.

“По данным НБУ, около 70% гривневых вкладов у нас по требованию, деньги можно забрать в любой момент, однако и символические проценты, – говорит Олег Пендзин. – Население выбирает их из-за риска быстрого изменения ситуации в стране. Фактически это расчетный счет, "бесплатный сейф". Перевод гривневых депозитов в валютные существа не меняет. Выгоднее уложиться в гривневые ОВГЗ – их можно продать в любой момент, а сохранность обеспечивает государство. Минус – для инвестиций в ОВГЗ лучше оперировать внушительными суммами, от 1000 долларов. А такие свободные средства не у каждого. Поэтому для меньших сумм источником заработка "на деньгах" могут быть краткосрочные гривневые депозиты, действующие 3-4 месяца. Можно с уверенностью прогнозировать, что к концу лета все будет спокойно”.

Андрей Шевчишин советует думать о перспективе, потому что стабильная экономическая ситуация в Украине пока поддерживается за счет зарубежной финансовой помощи. Не исключено, что по достижении мирного соглашения все изменится, начнется значительная девальвация гривны. Поэтому валютная наличность станет самой выгодной по сравнению с другими инвестиционными инструментами.

"Инвестируем в доллары, пока курс невысокий, а вот по евро стоит подождать, возможно его подешевение", – советует эксперт.

Андрей Забловский предлагает мультивариант: раскладывать свободные средства в разные "корзины". Хуже всего, по его мнению – бросаться в крайности: например, дорожает евро – продаем доллары, покупаем евро, дешевеет доллар – продаем доллар, покупаем ОВГЗ или открываем гривневые депозиты.

"Самое неудачное сейчас решение – покупать евро, поскольку рынок цикличный и максимум курс евро, считаю, достиг. Инвестиционный портфель должен быть диверсифицирован – примерно в равных частях валюта и гривна, например ОВГЗ, или депозиты. Это равновесие нужно поддерживать",

– говорит Андрей Забловский.

Также все эксперты считают нецелесообразным продавать валюту без крайней необходимости.