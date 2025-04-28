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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Стало известно, где сейчас находится Янукович

Где прячется Янукович? Свежая информация от украинской прокуратуры открывает новые факты.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Экс-президент Украины Виктор Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович / © УНИАН

Экс-президент Украины Виктор Янукович находится в Московской области.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Украины Денис Иванов после оглашения приговора Януковичу и эксзаместітелю начальника УГО Константину Кобзарю.

«По нашей информации, он (Янукович — ред.) находится в Московской области: поселок Барвиха Одинцовского района«, — сказал Иванов.

Что касается Кобзаря, то он проживает в Москве.

Напомним, 28 апреля стало известно, что Подольский райсуд Киева приговорил Януковича и Кобзаря к 15 и 10 годам заключения соответственно за организацию незаконной переправки лиц через госграницу Украины, подстрекательство к дезертирству и дезертирство.

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Дата публикации
Количество просмотров
924
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