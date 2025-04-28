Стало известно, где сейчас находится Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович / © УНИАН

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Экс-президент Украины Виктор Янукович находится в Московской области.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Украины Денис Иванов после оглашения приговора Януковичу и эксзаместітелю начальника УГО Константину Кобзарю.

«По нашей информации, он (Янукович — ред.) находится в Московской области: поселок Барвиха Одинцовского района«, — сказал Иванов.

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Что касается Кобзаря, то он проживает в Москве.

Напомним, 28 апреля стало известно, что Подольский райсуд Киева приговорил Януковича и Кобзаря к 15 и 10 годам заключения соответственно за организацию незаконной переправки лиц через госграницу Украины, подстрекательство к дезертирству и дезертирство.