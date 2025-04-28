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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
924
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Стало відомо, де зараз перебуває Янукович

Де ховається Янукович? Свіжа інформація від української прокуратури відкриває нові факти.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Експрезидент України Віктор Янукович

Експрезидент України Віктор Янукович / © УНІАН

Експрезидент України Віктор Янукович зараз перебуває в Московській області.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора України Денис Іванов після оголошення вироку Януковичу та ексзаступнику начальника УДО Костянтину Кобзарю.

“За нашою інформацією, він (Янукович — ред.) перебуває в Московській області: селище Барвіха Одинцовського району”, — сказав Іванов.

Щодо Кобзаря, то він проживає у Москві.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що Подільський райсуд Києва засудив Януковича та Кобзаря до 15 і 10 років ув’язнення відповідно за організацію незаконного переправлення осіб через держкордон України, підбурювання до дезертирства та дезертирство.

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Дата публікації
Кількість переглядів
924
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