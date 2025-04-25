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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 28 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к евро.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Доллар.

Курс валют на 28 апреля. / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 28 апреля. Доллар прибавил 7 коп., евро подешевел на 3 коп. Злотый – вырос на 1 коп.

Об этом стало известно из информации на сайте регулятора.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,75 (+7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 47,38 (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,10 (+1коп.)

Напомним, аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, стоит ли избавляться от валюты. НБУ не допустит особого проседания курса доллара, считает он.

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