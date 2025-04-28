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Враг захватил деревню в Донецкой области — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись и захватили населенный пункт Надеевка на Донетчине.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что российские захватчики продвигаются по Донецкой области.
«Враг оккупировал Надеевку», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
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