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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Враг захватил деревню в Донецкой области — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись и захватили населенный пункт Надеевка на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что российские захватчики продвигаются по Донецкой области.

«Враг оккупировал Надеевку», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что россияне распространили дезинформацию о якобы полном захвате Курщины и вытеснении украинских военных.

Мы ранее информировали, что армия РФ совершает постоянные атаки на Покровском направлении. Однако сейчас речь не идет о возможности окружения Покровска.

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Дата публикации
Количество просмотров
21
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