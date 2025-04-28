Війна в Україні / © Associated Press

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Протягом минулої доби російські загарбники просунулися та захопили населений пункт Надіївка на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники просуваються у Донецькій області.

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«Ворог окупував Надіївку», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що росіяни поширили дезінформацію про нібито повне захоплення Курщини та витіснення українських військових.

Ми раніше інформували, що армія РФ здійснює постійні атаки на Покровському напрямку. Однак зараз не йдеться про можливість оточення Покровська.