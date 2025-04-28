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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
21
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Ворог захопив село на Донеччині — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися та захопили населений пункт Надіївка на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники просуваються у Донецькій області.

«Ворог окупував Надіївку», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що росіяни поширили дезінформацію про нібито повне захоплення Курщини та витіснення українських військових.

Ми раніше інформували, що армія РФ здійснює постійні атаки на Покровському напрямку. Однак зараз не йдеться про можливість оточення Покровська.

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Дата публікації
Кількість переглядів
21
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