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- Категорія
- Війна
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В DeepState розповіли, що насправді відбувається на Курщині: подробиці
Сили Оборони України докладають усіх зусиль, щоб стримати противника.
Російські сили поширили дезінформацію про нібито повне захоплення Курщини та витіснення українських військових. Проте ситуація на місці значно складніша й далека від перемоги ворога.
Про це повідомляє проєкт DeepState.
За останніми даними, противник здійснив просування в районі Курщини, зокрема, майже повністю зайняв населений пункт Горналь і закріплюється поблизу Олешні. Це останні населені пункти в зоні, де зберігається контроль з боку Сил Оборони України.
Незважаючи на складну ситуацію, «Курська операція» триває: українські захисники ведуть активні бої з силами РФ та іноземними найманцями, зокрема з КНР. Військові здійснюють точкові удари по логістиці, техніці та місцях скупчення живої сили противника.
Окремо зазначається, що російські війська не полишають спроб просунутися і в Сумській області. Ворог накопичує сили в селах Журавка, Біловоди та Басівка, намагаючись просунутися в напрямку Локні, однак безуспішно.
Нагадаємо, українські бійці на Курському напрямку зменшили особовий склад противника на майже 68 тисяч осіб.