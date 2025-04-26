В DeepState розповіли, що насправді відбувається на Курщині: подробиці

ЗСУ на Курщині

Реклама

Російські сили поширили дезінформацію про нібито повне захоплення Курщини та витіснення українських військових. Проте ситуація на місці значно складніша й далека від перемоги ворога.

Про це повідомляє проєкт DeepState.

За останніми даними, противник здійснив просування в районі Курщини, зокрема, майже повністю зайняв населений пункт Горналь і закріплюється поблизу Олешні. Це останні населені пункти в зоні, де зберігається контроль з боку Сил Оборони України.

Реклама

Незважаючи на складну ситуацію, «Курська операція» триває: українські захисники ведуть активні бої з силами РФ та іноземними найманцями, зокрема з КНР. Військові здійснюють точкові удари по логістиці, техніці та місцях скупчення живої сили противника.

Окремо зазначається, що російські війська не полишають спроб просунутися і в Сумській області. Ворог накопичує сили в селах Журавка, Біловоди та Басівка, намагаючись просунутися в напрямку Локні, однак безуспішно.

Нагадаємо, українські бійці на Курському напрямку зменшили особовий склад противника на майже 68 тисяч осіб.