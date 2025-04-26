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- Війна
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Втрати противника на Курщині: Генштаб оновив дані
Українські бійці на Курському напрямку зменшили особовий склад противника на майже 68 тисяч осіб.
За час проведення Курської операції ЗСУ, яка розпочалася у серпні минулого року, російська армія та підрозділи КНДР, які беруть участь у бойових діях, зазнали великих втрат.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Зокрема втрати особового складу росіян в операційній зоні угруповання українських військ «Курськ» становлять:
загалом — 62 400 осіб;
із них безповоротні — 25 200;
санітарні — 36 200.
У Генштабі зазначили, що ворог додатково втратив полоненими 983 військовослужбовці.
«Завдяки цьому відбулися обміни, що дозволило повернути додому з російської неволі сотні наших воїнів», — йдеться у повідомленні.
Водночас загальні втрати армії КНДР на Курському напрямку вже перевищили 4,5 тисячі вбитими та пораненими.
Нагадаємо, сили оборони спростували фейк Росії про вихід ЗСУ з Курщини. Оперативна ситуація на Курському напрямку складна, але підрозділи ЗСУ продовжують утримувати визначені позиції.