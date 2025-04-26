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Потери противника на Курщине: Генштаб обновил данные
Украинские бойцы на Курском направлении уменьшили личный состав противника почти на 68 тысяч человек.
За время проведения Курской операции ВСУ, которая началась в августе прошлого года, российская армия и подразделения КНДР, участвующие в боевых действиях, понесли большие потери.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В частности, потери личного состава россиян в операционной зоне группировки украинских войск «Курск» составляют:
всего — 62 400 человек;
из них безвозвратные — 25 200;
санитарные — 36 200.
В Генштабе отметили, что враг дополнительно потерял пленными 983 военнослужащих.
«Благодаря этому произошли обмены, что позволило вернуть домой из российской неволи сотни наших воинов», — говорится в сообщении.
В то же время, общие потери армии КНДР на Курском направлении уже превысили 4,5 тысячи убитыми и ранеными.
Напомним, силы обороны опровергли фейк России о выходе ВСУ из Курщины. Оперативная ситуация на Курском направлении сложна, но подразделения ВСУ продолжают удерживать определенные позиции.