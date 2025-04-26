Потери противника на Курщине: Генштаб обновил данные

Войска РФ и КНДР на Курщине понесли большие потери / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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За время проведения Курской операции ВСУ, которая началась в августе прошлого года, российская армия и подразделения КНДР, участвующие в боевых действиях, понесли большие потери.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В частности, потери личного состава россиян в операционной зоне группировки украинских войск «Курск» составляют:

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всего — 62 400 человек;

из них безвозвратные — 25 200;

санитарные — 36 200.

В Генштабе отметили, что враг дополнительно потерял пленными 983 военнослужащих.

«Благодаря этому произошли обмены, что позволило вернуть домой из российской неволи сотни наших воинов», — говорится в сообщении.

В то же время, общие потери армии КНДР на Курском направлении уже превысили 4,5 тысячи убитыми и ранеными.

Напомним, силы обороны опровергли фейк России о выходе ВСУ из Курщины. Оперативная ситуация на Курском направлении сложна, но подразделения ВСУ продолжают удерживать определенные позиции.