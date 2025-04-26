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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В DeepState рассказали, что на самом деле происходит в Курской области: подробности

Силы Обороны Украины прилагают все усилия, чтобы сдержать противника.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
ВСУ на Курщине

ВСУ на Курщине

Российские силы распространили дезинформацию о якобы полном захвате Курщины и вытеснении украинских военных. Однако ситуация на месте значительно сложнее и далеко от победы врага.

Об этом сообщает проект DeepState.

По последним данным, противник совершил продвижение в районе Курщины, в частности почти полностью занял населенный пункт Горналь и закрепляется близ Олешни. Это последние населённые пункты в зоне, где сохраняется контроль со стороны Сил Обороны Украины.

Несмотря на сложную ситуацию, Курская операция продолжается: украинские защитники ведут активные бои с силами РФ и иностранными наемниками, в частности с КНР. Военные совершают точечные удары по логистике, технике и местам скопления живой силы противника.

Отдельно отмечается, что российские войска не оставляют попыток продвинуться и в Сумской области. Враг накапливает силы в селах Журавка, Беловоды и Басовка, пытаясь продвинуться в направлении Локни, однако безуспешно.

Напомним, украинские бойцы на Курском направлении уменьшили личный состав противника почти на 68 тысяч человек.

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