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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которые сегодня во всем будут видеть подвох

День – особенно первая его половина – будет буквально источать негативную энергетику. Следствием ее влияния может стать не только раздражительность и агрессия, которую испытают на себе все без исключения, но и подозрительность, заставляющая видеть обман и подвох.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 28 апреля, от чрезмерной подозрительности могут страдать представители всех знаков Зодиака, но три из них будут видеть подвох буквально во всем.

Рак

Раки всегда склонны подозревать окружающих их людей — в том числе и самых близких — в том, что они что-то против них замышляют, сегодня же это неприятное ощущение может буквально зашкаливать, вызывая приступы подозрительности — избежать этого можно будет, только сократив общение.

Лев

Львам — особенно тем из них, у кого на сегодня запланированы деловые переговоры, лучше перенести эти мероприятия на другой день. Нужного результата — по причине крайней подозрительности представителей знака — им все равно не удастся, так что лучше и не рисковать.

Весы

Весы, как главные дипломаты Зодиака, на этот раз могут — исключительно по своей собственной вине — оказаться в неловком положении. У них не получится правильно разобраться в ситуации, и, решив выступить в роли третейского судьи, они не помирят, а, наоборот, рассорят всех.

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Дата публикации
Количество просмотров
126
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