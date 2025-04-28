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Три знака, которые сегодня во всем будут видеть подвох
День – особенно первая его половина – будет буквально источать негативную энергетику. Следствием ее влияния может стать не только раздражительность и агрессия, которую испытают на себе все без исключения, но и подозрительность, заставляющая видеть обман и подвох.
Сегодня, 28 апреля, от чрезмерной подозрительности могут страдать представители всех знаков Зодиака, но три из них будут видеть подвох буквально во всем.
Рак
Раки всегда склонны подозревать окружающих их людей — в том числе и самых близких — в том, что они что-то против них замышляют, сегодня же это неприятное ощущение может буквально зашкаливать, вызывая приступы подозрительности — избежать этого можно будет, только сократив общение.
Лев
Львам — особенно тем из них, у кого на сегодня запланированы деловые переговоры, лучше перенести эти мероприятия на другой день. Нужного результата — по причине крайней подозрительности представителей знака — им все равно не удастся, так что лучше и не рисковать.
Весы
Весы, как главные дипломаты Зодиака, на этот раз могут — исключительно по своей собственной вине — оказаться в неловком положении. У них не получится правильно разобраться в ситуации, и, решив выступить в роли третейского судьи, они не помирят, а, наоборот, рассорят всех.
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