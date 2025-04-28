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Астрологический прогноз на 28 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, которые были запланированы днем ранее, но приурочить их лучше ко второй половине дня – в первой сил еще будет недостаточно.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: жадеит, агат переливчатый.
За какую часть тела отвечает: полость рта.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это день, длятся недолго и не приводят к серьезным осложнениям, особенно если вовремя начать лечение.
Питание дня: новая система питания окажется удачной.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно высаживать в грунт растения, съедобная часть которых находятся под землей.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, направленные на избавление от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими.
Табу дня: опасна отвечать агрессией на агрессию.
Цитата дня: «Я думаю, что все в жизни – искусство. То, что вы делаете, как одеваетесь. Как вы любите кого-то и как говорите. Ваша улыбка и ваша личность. То, во что вы верите, и все ваши мечты. Как вы пьете чай, как украшаете свой дом и как веселитесь. Ваш список покупок. Еда, которую вы готовите. Как выглядит ваш почерк. И то, как вы себя чувствуете. Жизнь – это искусство» (Хелена Бонем Картер).
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