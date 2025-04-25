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НБУ спрогнозировал повышение тарифов на коммуналку
Частичный мораторий на повышение коммунальных тарифов будет отменен из-за проблем в энергетике.
Со следующего года может произойти приведение тарифов на коммунальные услуги на экономически обоснованные уровни.
Об этом сообщил НБУ.
«Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться», — говорится в документе.
Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в следующих годах.
Как отмечает Нацбанк, с 2026 года может произойти постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.
«Неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является существенным риском для прогноза инфляции. Дальнейшая отсрочка решений по их повышению приведет к более низкой инфляции, но будет накапливать дисбалансы, а ценовое давление будет только откладываться на будущее», — добавили в ведомстве.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, не касающийся электроэнергии и холодной воды.