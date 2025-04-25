ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
229
Время на прочтение
1 мин

НБУ спрогнозировал повышение тарифов на коммуналку

Частичный мораторий на повышение коммунальных тарифов будет отменен из-за проблем в энергетике.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
НБУ считает, что мораторий на повышение тарифов на коммуналку отменят

НБУ считает, что мораторий на повышение тарифов на коммуналку отменят / © ТСН.ua

Со следующего года может произойти приведение тарифов на коммунальные услуги на экономически обоснованные уровни.

Об этом сообщил НБУ.

«Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться», — говорится в документе.

Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в следующих годах.

Как отмечает Нацбанк, с 2026 года может произойти постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.

«Неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является существенным риском для прогноза инфляции. Дальнейшая отсрочка решений по их повышению приведет к более низкой инфляции, но будет накапливать дисбалансы, а ценовое давление будет только откладываться на будущее», — добавили в ведомстве.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, не касающийся электроэнергии и холодной воды.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
229
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie