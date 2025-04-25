НБУ спрогнозировал повышение тарифов на коммуналку

НБУ считает, что мораторий на повышение тарифов на коммуналку отменят / © ТСН.ua

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Со следующего года может произойти приведение тарифов на коммунальные услуги на экономически обоснованные уровни.

Об этом сообщил НБУ.

«Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться», — говорится в документе.

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Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в следующих годах.

Как отмечает Нацбанк, с 2026 года может произойти постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.

«Неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является существенным риском для прогноза инфляции. Дальнейшая отсрочка решений по их повышению приведет к более низкой инфляции, но будет накапливать дисбалансы, а ценовое давление будет только откладываться на будущее», — добавили в ведомстве.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, не касающийся электроэнергии и холодной воды.