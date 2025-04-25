НБУ спрогнозував підвищення тарифів на комуналку

НБУ вважає, що мораторій на підвищення тарифів на комуналку скасують / © ТСН.ua

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Від наступного року може відбутися приведення тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованих рівнів.

Про це повідомив НБУ.

«Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться», — йдеться в документі.

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Однак складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках.

Як зазначає Нацбанк, від 2026 року може відбутися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

«Невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є суттєвим ризиком для прогнозу інфляції. Подальше відтермінування рішень щодо їх підвищення зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме дисбаланси, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє», — додали у відомстві.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгення до Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, який не стосується електроенергії та холодної води.