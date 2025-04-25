ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

НБУ спрогнозував підвищення тарифів на комуналку

Частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів буде скасований через проблеми в енергетиці.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
НБУ вважає, що мораторій на підвищення тарифів на комуналку скасують

НБУ вважає, що мораторій на підвищення тарифів на комуналку скасують / © ТСН.ua

Від наступного року може відбутися приведення тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованих рівнів.

Про це повідомив НБУ.

«Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться», — йдеться в документі.

Однак складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках.

Як зазначає Нацбанк, від 2026 року може відбутися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

«Невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є суттєвим ризиком для прогнозу інфляції. Подальше відтермінування рішень щодо їх підвищення зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме дисбаланси, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє», — додали у відомстві.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгення до Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, який не стосується електроенергії та холодної води.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
229
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie