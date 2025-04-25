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НБУ спрогнозував підвищення тарифів на комуналку
Частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів буде скасований через проблеми в енергетиці.
Від наступного року може відбутися приведення тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованих рівнів.
Про це повідомив НБУ.
«Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться», — йдеться в документі.
Однак складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках.
Як зазначає Нацбанк, від 2026 року може відбутися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.
«Невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є суттєвим ризиком для прогнозу інфляції. Подальше відтермінування рішень щодо їх підвищення зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме дисбаланси, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє», — додали у відомстві.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгення до Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, який не стосується електроенергії та холодної води.