Комуналка в Україні: які послуги здорожчають у червні

Тариф на електроенергію може зрости.
Від 1 червня тарифи на деякі комунальні послуги зазнають змін. Зокрема, більше платити доведеться за електроенергію.
Тариф на електроенергію
Від 1 червня може відбутися підвищення тарифу на електроенергію для населення. Перегляд тарифу на електроенергію є одним із можливих кроків для залучення додаткових коштів на відновлення енергосистеми.
Експерти прогнозують, що тариф на електроенергію може зрости в півтора-два рази. Імовірно, побутові споживачі платитимуть від 3,50 до 5 грн за кВт/год.
Тарифи на газ
Для більшості домашніх господарств, які обслуговуються компанією "Нафтогаз України", вартість одного кубометра газу залишається на рівні 7,96 гривень, як і раніше.
Тарифи на воду
В Україні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для домашніх споживачів залишаються незмінними. Однак від 1 червня 2024 року тариф на воду для непобутових споживачів збільшиться.
Читайте також:
- Від 1 червня формулу оплати населенням послуги за електроенергію змінять - експерт
- Збільшення податків та тарифів на комуналку: чи справді в Україні невдовзі жити стане дорожче
- Тарифи на воду в Україні: кому доведеться платити більше від 1 червня
- Майже третина українців живе у бідності через вторгнення Росії – Світовий банк