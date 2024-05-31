Комуналка в Україні: які послуги здорожчають у червні

Від 1 червня тарифи на деякі комунальні послуги зазнають змін. Зокрема, більше платити доведеться за електроенергію.

Тариф на електроенергію

Від 1 червня може відбутися підвищення тарифу на електроенергію для населення. Перегляд тарифу на електроенергію є одним із можливих кроків для залучення додаткових коштів на відновлення енергосистеми.

Експерти прогнозують, що тариф на електроенергію може зрости в півтора-два рази. Імовірно, побутові споживачі платитимуть від 3,50 до 5 грн за кВт/год.

Тарифи на газ

Для більшості домашніх господарств, які обслуговуються компанією "Нафтогаз України", вартість одного кубометра газу залишається на рівні 7,96 гривень, як і раніше.

Тарифи на воду

В Україні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для домашніх споживачів залишаються незмінними. Однак від 1 червня 2024 року тариф на воду для непобутових споживачів збільшиться.

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