Обмін полоненими: кого вдалося повернути додому

Україна звільнила з полону 75 захисників та цивільних, серед них - оборонці Маріуполя і цивільні.

Після тривалої перерви відбувся черговий обмін полоненими. Під час першого від лютого обміну звільнено нацгвардійців, морпіхів та цивільних жінок.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні до своїх рідних повертаються 75 Захисників та Захисниць, а також цивільні українки. Серед визволених Оборонців - 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність", - йдеться в повідомленні.

Обмін полоненими 31 травня / Фото: Zelenskiy/Official

Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також повернено 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок.

Обмін полоненими 31 травня / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 31 травня / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Повернути на рідну землю вдалося 19 Захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках.

Зазначається, що цей обмін - 52-ий з початку повномасштабного вторгнення Росії. Станом на зараз визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 Захисників та Захисниць України.

В реалізації цього обміну брали участь Арабські Емірати.

Обмін полоненими 31 травня / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, обмін полоненими відбувся 31 травня. Додому повернулися 75 українців з російського полону.

Попередній обмін був аж 8 лютого 2024 року. Тоді були визволені військові рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

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