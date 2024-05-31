Обмен пленными: кого удалось вернуть домой

Украина освободила из плена 75 защитников и гражданских, среди них — защитники Мариуполя и гражданские.

После продолжительного перерыва состоялся очередной обмен пленными. Во время первого от февраля обмена освобождены нацгвардейцы, морпехи и гражданские женщины.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня к своим родным возвращаются 75 Защитников и Защитниц, а также гражданские украинки. Среди освобожденных Защитников - 70 мужчин и пятеро женщин, шестеро офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава. По меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность", - говорится в сообщении.

Обмен пленными 31 мая / Фото: Zelenskiy/Official

В этот раз освобождены из плена 37 представителей Вооруженных Сил Украины, в том числе 13 бойцов Военно-морских Сил и двое представителей Воздушных Сил. Также возвращен 21 нацгвардейец. Домой возвращаются семь защитников-пограничников, шесть терроборонцев и четверо гражданских украинок.

Обмен пленными 31 мая / Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Обмен пленными 31 мая / Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Вернуть на родную землю удалось 19 Защитников острова Змеиный, 14 охранявших ЧАЭС военнослужащих, а также десять защитников Мариуполя. Домой возвращаются украинцы, захваченные в плен в Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях.

Отмечается, что этот обмен – 52-й с начала полномасштабного вторжения России. На сегодня освободить из плена оккупантов удалось уже 3210 Защитников и Защитниц Украины.

В реализации этого обмена участвовали Арабские Эмираты.

Обмен пленными 31 мая / Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Напомним, обмен пленными произошел 31 мая. Домой вернулись 75 украинцев из российского плена.

Предыдущий обмен был аж 8 февраля 2024 года. Тогда были освобождены военные рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 – защитники "Азовстали" ), остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях.

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