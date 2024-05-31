Коммуналка в Украине: какие услуги подорожают в июне

Тариф на электроэнергию может увеличиться.

С 1 июня тарифы на некоторые коммунальные услуги изменятся. В частности, больше платить придется за электроэнергию.

Тариф на электроэнергию

С 1 июня может произойти повышение тарифа на электроэнергию для населения. Пересмотр тарифа на электроэнергию является одним из возможных шагов по привлечению дополнительных средств на восстановление энергосистемы.

Эксперты прогнозируют, что тариф на электроэнергию может возрасти в полтора-два раза. Предположительно, бытовые потребители будут платить от 3,50 до 5 грн за кВт/ч.

Тарифы на газ

Для большинства домашних хозяйств, обслуживаемых компанией "Нафтогаз Украины", стоимость одного кубометра газа остается на уровне 7,96 гривен по-прежнему.

Тарифы на воду

В Украине тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для домашних потребителей остаются прежними. Однако с 1 июня 2024 года тариф на воду для небытовых потребителей увеличится.

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