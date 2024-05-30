В Україні зросте ціна на світло від 1 червня: як зміниться тариф

В Україні зростуть тарифи на електроенергію, остаточне рішення буде прийняте до кінця тижня.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону.

З її слів, українська енергетична система зазнала пошкоджень протягом останніх двох місяців. Удари ЗС РФ призвели до того, що ситуація в енергосистемі виявилася надзвичайно складною. Для того, аби забезпечувати споживачів електроенергією на постійній основі, енергетики працюють на рівні своїх можливостей.

За словами Гринчук, наразі шукають усіх можливих ресурсів для того, аби полегшити ситуацію в енергосистемі та підготуватися до пікових періодів споживання — влітку, восени та взимку.

"Довго тривали розрахунки, і наразі тривають дискусії в уряді, але рішення, скоріше за, все буде прийняте до кінця тижня щодо підвищення тарифів", — зазначила Гринчук.

Вона наголосила, що тариф буде диференційованим. Зокрема, до певного рівня люди платитимуть за старою ціною, а при перевищенні — встановлюватиметься новий тариф за електроенергію.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує ухвалити рішення про зміну формули оплати населенням послуги електропостачання. Від 1 червня за спожите світло понад 100 кВт на місяць доведеться платити на 80% більше.

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