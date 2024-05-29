Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 30 травня?

День категорично не підходить для початку нових справ, тому навіть якщо вони були заплановані заздалегідь, краще відкласти їх на інший час – сьогодні вони приречені на провал. А ось для з'ясування стосунків з близькими людьми він підходить ідеально — вдасться не тільки поставити всі крапки над "і", але й зміцнити зв'язок, який, як здавалося, тримається на волосинці. Час також сприятливий для отримання нових знань: мало того, що вони легко засвоюватимуться, то ще й найближчим часом стануть у пригоді, дозволивши обійти колег-конкурентів.

Лев

Леви – нарешті! — зможуть отримати повчити відповідь на запитання, яке хвилює їх вже досить довгий час. Цілком можливо, що вона стане для них повною несподіванкою, оскільки їм здавалося, що все зовсім інакше. Здивування може на якийсь час деморалізувати представників знака, але досить швидко вони зможуть переконатися у справедливості народної мудрості про те, що все робиться на краще.

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