Какому знаку Зодиака повезет 30 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 30 мая?

День категорически не подходит для начала новых дел, поэтому, даже если они были запланированы заранее, лучше отложить их на другое время – сегодня они обречены на провал. А вот для выяснения отношений с близкими людьми он подходит идеально – удастся не только поставить все точки над "и", но и укрепить связь, которая, как казалось, держится на волоске. Время также благоприятно для получения новых знаний: мало того, что они будут легко усваиваться, так еще и в ближайшее время пригодятся, позволив обойти коллег-конкурентов.

Лев

Львы – наконец-то! – смогут поучить ответ на вопрос, который волнует их уже довольно долгое время. Вполне возможно, что он станет для них полной неожиданностью, поскольку им казалось, что все обстоит совсем по-другому. Удивление может на какое-то время деморализовать представителей знака, но довольно быстро они смогут убедиться в справедливости народной мудрости о том, что все делается к лучшему.

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