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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
142
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2 хв

Якою буде погода у травні: чи вдарять заморозки

Травень розчарує українців погодою. Синоптики попередили про «сюрпризи».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Перша декада травня не принесе значного потепління

Перша декада травня не принесе значного потепління / © Associated Press

Сьогодні, 27 квітня, погода обіцяє бути різноманітною. Початок травня не потішить українців.

Про погодні умови — дивіться на TСН.ua.

27 квітня у більшості областей буде сухо, без опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, у північних, центральних та західних областях місцями можливі пориви, 15 — 20 м/с. Такий прогноз зробив метеоролог Ігор Кібальчич.

З його слів, температура повітря сьогодні +6…+12 °С, на південному сході України +13…+18 °С.

За даними ресурсу Sinoptik.ua весь день у Києві буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Без опадів.

Якою буде погода у травні

Початок травня в Україні може здивувати несподіваними погодними контрастами. Синоптики попереджають, що замість очікуваного весняного тепла до деяких регіонів може увірватися арктичне повітря. Згідно з прогнозами, стовпчики термометрів опустяться до мінусових позначок в період від 2 до 4 травня.

Чому у травні нестабільна погода

Метеорологиня Наталія Голеня нагадала, що травень — перехідний місяць, і такі коливання є типовими. Навіть після порівняно м’якої весни нерідко повертаються нічні морози.

Згодом, уже в середині місяця, в Україні починають з’являтися літні атмосферні явища: грози, град і шквали.

Однак, щоб вважати погоду по-справжньому літньою, середньодобова температура має стабільно триматися вище +15 °C.

Про те, що перша декада травня буде холодною, застерігає і народний синоптик з Волині Володимир Деркач. В коментарі «Главреду» він зазначив, що помірні температури триматимуться щонайменше до середини місяця, а вже ближче до завершення першої половини очікується потепління. У цей період можливі опади.

Друга декада буде теплішою, але з меншою кількістю дощів. Хоча навіть так стабільної погоди очікувати не варто — короткочасні зливи все ж траплятимуться.

Натомість третя декада, за словами Деркача, знову принесе погіршення погодних умов. Можливе зниження температури, вітри та вологість. Наприкінці місяця, втім, слід очікувати повернення тепла — не літнього, але комфортного.

Якою буде погода сьогодні, 27 квітня — читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
142
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