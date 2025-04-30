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Потери РФ в войне против Украины перевалили за 950 тысяч человек
Оккупанты также теряют немало техники на фронте.
ВСУ в сутки ликвидировали еще 1100 российских захватчиков. Также украинские защитники уничтожили 11 артсистем и 1 РСЗО противника.
Об этом 30 апреля сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 апреля 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — около 951 960 (+1100) человек ликвидировано
танков — 10 729 (+1)
боевых бронированных машин — 22 353 (+1)
артиллерийских систем — 27 091 (+11)
РСЗО — 1 374 (+1)
средства ПВО — 1 146
самолетов — 370
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 34 289 (+112)
крылатых ракет — 3 196
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 46 611 (+179)
специальной техники — 3 869 (+9)
Как сообщала разведка Британии, РФ вербует иностранных наемников для войны против Украины. Чаще воевать за Россию приобщаются граждане Южной и Восточной Азии.