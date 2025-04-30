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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери РФ в войне против Украины перевалили за 950 тысяч человек

Оккупанты также теряют немало техники на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Русский солдат

Русский солдат / © Associated Press

ВСУ в сутки ликвидировали еще 1100 российских захватчиков. Также украинские защитники уничтожили 11 артсистем и 1 РСЗО противника.

Об этом 30 апреля сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 апреля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 951 960 (+1100) человек ликвидировано

  • танков — 10 729 (+1)

  • боевых бронированных машин — 22 353 (+1)

  • артиллерийских систем — 27 091 (+11)

  • РСЗО — 1 374 (+1)

  • средства ПВО — 1 146

  • самолетов — 370

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 34 289 (+112)

  • крылатых ракет — 3 196

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 46 611 (+179)

  • специальной техники — 3 869 (+9)

Как сообщала разведка Британии, РФ вербует иностранных наемников для войны против Украины. Чаще воевать за Россию приобщаются граждане Южной и Восточной Азии.

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