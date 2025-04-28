Воздушные силы потеряли истребитель Су-27 во время отражения атаки

Украинский истребитель Су-27 / © Минобороны Украины

Реклама

Воздушные силы ВСУ 28 апреля потеряли истребитель Су-27 при отражении атаки российских беспилотников.

Об этом сообщили в телеграм-канале ВС.

«Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражению воздушного нападения вражеских ударных БПЛА, был утрачен истребитель Су-27 Воздушных Сил», — говорится в заявлении.

Реклама

Пилот истребителя успешно катапультировался. На место приземления своевременно прибыла поисково-спасательная команда. Летчика доставили в медицинское учреждение для обследования. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное.

Отмечается, что уже приступила к работе специально созданная комиссия, которая выясняет причины инцидента.

Напомним, 12 апреля во время выполнения боевого задания на истребителе F-16 погиб 26-летний украинский пилот Павел Иванов.