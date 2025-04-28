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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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РФ пытается усиливать воздушный террор: эксперт встревожил прогнозом

Враг пытается истощить наши украинские ПВО.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник. / © ТСН.ua

Армия РФ пытается забрасывать Украину большим количеством дешевых воздушных средств поражения с целью истощения ПВО.

Об этом заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "КИЕВ24".

Российские обстрелы мирного населения направлены на усиление террора. В частности, россияне пытаются вынудить украинцев просить мира.

"Это именно то, что пытается сделать Российская Федерация. То есть, забрасывать нас большим количеством средств поражения по гражданскому населению для того, чтобы увеличить террор. И именно для этого они используют в основном "Шахеды", дроны "Молния", сейчас мы слышим о "бандероле"", - отметил Храпчинский.

По его словам, "дроны-бандероли" нужно перехватывать по другому подходу из-за реактивной скорости этого средства 400-500 км/ч и имеют нагрузку около 150 кг. Россия пытается применять для ударов в Украине средства, внешне похожие на украинские дроны-ракеты.

По его словам, приоритет врага – это удешевление средств поражения. Этим объясняется уменьшение применения захватчиками крылатых ракет.

"Точечные удары, которые раньше, например, предусматривались как основной инструмент враждебной силы, сейчас не эффективны, потому что легче забрасывать и истощить врага. Это основная ставка со стороны РФ", - сообщил эксперт.

Как сообщалось, РФ атакует Украину новым беспилотником с реактивным двигателем "Бандероль". Он оснащен реактивным двигателем и развивает скорость до 400-500 км/ч.

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Дата публикации
Количество просмотров
163
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