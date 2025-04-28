РФ намагається посилювати повітряний терор: експерт стривожив прогнозом

Безпілотник. / © ТСН.ua

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Армія РФ намагається закидувати Україну великою кількістю дешевих повітряних засобів ураження з метою виснаження ППО.

Про це заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі “КИЇВ24".

Російські обстріли мирного населення спрямовані на посилення терору. Зокрема, росіяни намагаються змусити українців просити миру.

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"Це саме те, що намагається зробити Російська Федерація. Тобто, закидати нас великою кількістю засобів ураження по цивільному населенню для того, щоби збільшити терор. І саме для цього, вони використовують здебільшого "Шахеди", дрони "Молнія", зараз ми чуємо про "бандероль", - відзначив Храпчинський.

З його слів, "дрони-бандеролі" треба перехоплювати за іншим підходом через реактивну швидкість цього засобу 400-500 км/год і мають навантаження близько 150 кг. Росія намагається застосовувати для ударів в Україні засоби, які ззовні схожі на українські дрони-ракети.

За його словами, пріоритет ворога - це здешевлення засобів ураження. Цим пояснюється зменшення застосуванням загарбниками крилатих ракет.

"Точкові удари, які раніше, наприклад, передбачалися як основний інструмент ворожої сили, зараз не є ефективними, тому що легше закидати і виснажити ворога. Це основна ставка з боку РФ", - повідомив експерт.

Як повідомлялося, РФ атакує Україну новим безпілотником з реактивним двигуном “Бандероль”. Він оснащений реактивним двигуном та розвиває швидкість до 400-500 км/год.

Дата публікації 10:44, 28.04.25 Кількість переглядів 5 Оператори дронів звільнили трьох українських бійців з полону