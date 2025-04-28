Как избежать штрафов во время жарки шашлыков на природе: важные советы

Шашлык / © pixabay.com

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Шашлыки могут обернуться для украинцев серьезными штрафами, достигающими 4590 грн. Такое наказание предусмотрено законодательством.

Об этом говорится в статье 152 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно этому кодексу, нарушение правил благоустройства в городах предусматривает штраф от 340 до 1360 грн. А если речь идет об оставлении непогашенных спичек, окурков или обжига травы, то штраф может колебаться от 1530 до 4590 гривен, согласно другой статье кодекса. Если же гражданин самовольно сжигает растительность или его остатки, то ему грозит штраф в размере от 3060 до 6120 грн.

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Перед тем, как разжечь мангал, важно проверить, разрешено ли это в выбранной местности, ведь есть ряд запретов. В частности, категорически запрещено разжигать огонь в лесах и лесных полосах в любое время года. Это касается не только мангалов, но и других приспособлений для приготовления пищи на открытом огне.

Также есть ограничения по местам для шашлыков

нельзя жарить их вблизи водоемов — не ближе 30 м от воды;

запрещается в природоохранных зонах, таких как заповедники, национальные парки и другие охраняемые территории;

нельзя готовить еду на открытом огне в районах с повышенным риском пожара, таких как сельскохозяйственные угодья, торфяники и военные зоны;

в городах шашлыки запрещены во дворах, на детских площадках, в парках и скверах без специальных разрешенных мест.

Единственное место для разжигания огня — специально обустроенные зоны для пикников, а также двор частного дома при соблюдении норм пожарной безопасности.

Во время военного положения есть еще одно важное ограничение: почти во всех областях Украины действует полный запрет на посещение лесов. Это касается таких областей как Волынская, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Черкасская, Черниговская, Кировоградская, Николаевская, Запорожская, Одесская, Харьковская, Полтавская, Сумская и другие. Во Львовской области запрещено посещение лесов Яворивского района.

Напомним, ранее мы писали о том, на каких дровах лучше жарить шашлык.