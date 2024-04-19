Пальчики оближешь: на каких дровах лучше жарить шашлык

Весной люди любят выбираться на природу, чтобы насладиться шашлыками. Но мало кто догадывается, что вкус этого блюда зависит от дров, которые вы выбрали для мангала.

Какие дрова нельзя использовать для шашлыка: только все испортите

Если вы не хотите испортить пикник на природе и вкус шашлыков, следует запомнить, что на мангале лучше не использовать для жарки какие-либо хвойные деревья. Они выделяют смолу, что может даже разрушить сам мангал.

Во время приготовления вкусного шашлыка на природе следует обращать внимание и на состояние дров, их внешний вид. Не берите для мангала трухлявые или гнилые деревья. Они не будут хорошо гореть, а потому не смогут дать достаточно жара для идеальной прожарки.

Не используйте и окрашенную древесину, ведь она при нагревании может выделять опасные вещества. Они не только испортят мясо, но и будут вредить здоровью. Влажные бруски также не подойдут — они не только не дадут достаточно жара, но и будут выделять копоть и слишком много дыма.

На чем лучше готовить шашлык: лучшие дрова

На чем лучше готовить шашлык / Фото: pixabay.com

Для жарки лучшими считаются фруктовые деревья, хотя также подойдут береза или дуб.

Абрикос — если взять хоть немного дерева из этого дерева, шашлыки получат интересные миндальные нотки вкуса. А еще такие дрова долго горят и оставляют мало золы, поэтому прочищать мангал позже не придется. Яблоня благодаря плотной древесине после сгорания она не оставляет слишком много пепла, а еще мясо наполнится экзотическими фруктовыми нотками. Груша также добавляет интересного фруктового привкуса, а также много жара, в то же время мясо после приготовления на таких дровах не будет сухим. Вишня – такие дрова очень долго горят, поэтому вы сможете поджарить несколько порций без подбрасывания дерева. Дуб – придает мясу легкий вкус копчености, а еще дрова долго горят, поэтому можно не переживать, если у вас много шашлыка. Липа — ее используют только при жарке молодого мяса (в частности, телятины). Тогда она поможет усилить вкус блюда.

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