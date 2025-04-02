- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина под атакой вражеских беспилотников: куда летят
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 31 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.
Вражеские БпЛА в Харьковской области курсом на Днепропетровщину.
Вражеский БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесщины.
Новые группы враждебных БПЛА в Харьковской области двигаются в южном направлении.
Группы враждебных БПЛА в Донецкой области движутся в восточном направлении.
Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 1 апреля не атаковала Украину ударными беспилотниками .
Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" для атак по Украине .