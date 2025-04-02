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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

Украина под атакой вражеских беспилотников: куда летят

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Украина под атакой вражеских беспилотников: куда летят

© alerts.in.ua

Украину в ночь на 31 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.

  • Вражеские БпЛА в Харьковской области курсом на Днепропетровщину.

  • Вражеский БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесщины.

  • Новые группы враждебных БПЛА в Харьковской области двигаются в южном направлении.

  • Группы враждебных БПЛА в Донецкой области движутся в восточном направлении.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 1 апреля не атаковала Украину ударными беспилотниками .

Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" для атак по Украине .

Дата публикации
Количество просмотров
56
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