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- Війна
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Україна під атакою ворожих безпілотників: куди летять
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 31 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.
Ворожі БпЛА на Харківщині курсом на Дніпропетровщину.
Ворожий БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Нові групи ворожих БпЛА на Харківщині рухаються в південному напрямку.
Групи ворожих БпЛА на Донеччині рухаються в східному напрямку.
Раніше повідомлялося, що Росія у ніч проти 1 квітня не атакувала Україну ударними безпілотниками.
Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість екіпажів «Шахедів» для атак по Україні.