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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
96
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1 хв

Україна під атакою ворожих безпілотників: куди летять

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Україна під атакою ворожих безпілотників: куди летять

© alerts.in.ua

Україну в ніч проти 31 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.

  • Ворожі БпЛА на Харківщині курсом на Дніпропетровщину.

  • Ворожий БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

  • Нові групи ворожих БпЛА на Харківщині рухаються в південному напрямку.

  • Групи ворожих БпЛА на Донеччині рухаються в східному напрямку.

Раніше повідомлялося, що Росія у ніч проти 1 квітня не атакувала Україну ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість екіпажів «Шахедів» для атак по Україні.

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