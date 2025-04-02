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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
628
Время на прочтение
1 мин

В Харькове ночью раздались взрывы: власти рассказали подробности

Зрительно наблюдается пожар в Холодногорском районе города.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы в Харькове

Взрывы в Харькове / © Facebook / Киевская городская администрация

В Харькове в ночь на 2 апреля прогремели взрывы .

Об этом говорится в сообщении главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Харькове прогремели взрывы! Будьте осторожны!", - говорится в сообщении.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил , что враг нанес уже несколько ударов по городу БПЛА. Зрительно наблюдается пожар в Холодногорском районе города.

Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки на Днепр погибли 5 человек .

Россия в ночь на 1 апреля не атаковала Украину ударными беспилотниками .

Дата публикации
Количество просмотров
628
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