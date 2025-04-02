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В Харькове ночью раздались взрывы: власти рассказали подробности
Зрительно наблюдается пожар в Холодногорском районе города.
В Харькове в ночь на 2 апреля прогремели взрывы .
Об этом говорится в сообщении главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В Харькове прогремели взрывы! Будьте осторожны!", - говорится в сообщении.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил , что враг нанес уже несколько ударов по городу БПЛА. Зрительно наблюдается пожар в Холодногорском районе города.
Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки на Днепр погибли 5 человек .
Россия в ночь на 1 апреля не атаковала Украину ударными беспилотниками .