Пальчики оближеш: на яких дровах найкраще смажити шашлик

Навесні люди люблять вибиратися на природу, щоб посмакувати шашликами. Та мало хто здогадується, що смак цієї страви багато в чому залежить від дров, які ви вибрали для мангалу.

Які дрова не можна використовувати для шашлику: тільки все зіпсуєте

Якщо ви не хочете зіпсувати пікнік на природі і смак шашликів, варто запам'ятати, що на мангалі краще не використовувати для смаження будь-які хвойні дерева. Вони виділяють смолу, що може навіть пошкодити сам мангал.

Під час приготування смачного шашлика на природі потрібно звертати увагу і на стан дров, їхній зовнішній вигляд. Не беріть для мангалу трухляві чи гнилі дерева. Вони не будуть добре горіти, а тому не зможуть дати достатньо жару для ідеального просмаження.

Не використовуйте і пофарбовану деревину, адже вона під час нагрівання може виділяти небезпечні речовини. Вони не лише зіпсують м'ясо, але й будуть шкодити здоров'ю. Вологі бруски також не підійдуть — вони не лише не дадуть достатньо жару, але й будуть виділяти кіптяву і надто багато диму.

На чому краще готувати шашлик: найкращі дрова

На чому краще готувати шашлик / Фото: pixabay.com

Для смаження найкращими вважаються фруктові дерева, хоча також підійдуть береза чи дуб:

Абрикос — якщо взяти хоча б трішки деревини з цього дерева, шашлики отримають цікаві мигдалеві нотки смаку. А ще такі дрова довго горять та залишають мало попелу, тому прочищати мангал пізніше не доведеться. Яблуня — завдяки щільній деревині після згорання вона не залишає надто багато попелу, а ще м'ясо наповниться екзотичними фруктовими нотками. Груша — також додає цікавого фруктового присмаку, а також багато жару, водночас, м'ясо після приготування на таких дровах не буде сухим. Вишня — такі дрова дуже довго горять, тому ви зможете підсмажити кілька порцій без підкидання дерева. Дуб — додає м'ясу легкий смак копченості, а ще дрова довго горять, тому можна не переживати, якщо у вас багато шашлику. Липа — її використовують тільки за умови смаження молодого м'яса (зокрема, телятини). Тоді вона допоможе підсилити смак страви.

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