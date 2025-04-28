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МИД Германии возглавит твердый сторонник поддержки Украины: что о нем известно
Иоганн Вадефуль — убежденный европеец с крепкими связями с международными партнерами Германии в ЕС и НАТО, а также твердый сторонник поддержки Украины в ее обороне от вторжения России.
Христианско-демократический союз Германии предложил семь министров кабинета, которые будут работать под руководством будущего канцлера-консерватора Фридриха Мерца, заполнив ключевые должности.
Об этом сообщает Bloomberg.
Мерц выдвинул кандидатуры на должности министров, включая Екатерину Райхе на должность министра экономики и энергетики и Иоганна Вадефуля на должность министра иностранных дел.
Что известно об Иоганне Вадефуле
Иоганн Вадефуль — убежденный европеец с крепкими связями с международными партнерами Германии в ЕС и НАТО, а также твердый сторонник поддержки Украины в ее обороне от вторжения России. 62-летний Вадефуль также близок к вооруженным силам и служил добровольцем в 1980-х годах.
Торстен Фрай станет руководителем аппарата Мерца в должности министра канцлера, Патрик Шнидер возьмет на себя транспорт, а Карстен Вильдбергер станет министром нового департамента по цифровизации и модернизации земли.
ХДС должен подписать коалиционное соглашение, заключенное в прошлом месяце по СДПГ, на специальном съезде, который состоится сегодня в Берлине.
Новая коалиция
Христианско-социальный союз (ХДС) уже одобрил соглашение. Кроме того, положительный результат ожидается 1 мая, когда СДПГ объявит результаты онлайн-голосования среди примерно 360 тысяч своих членов.
После этого идущая партия канцлера Олафа Шольца объявит состав своего кабинета министров. В него, вероятно, войдут сопредседатель Ларс Клингбайль на ключевой пост министра финансов и сохранивший свой пост министра обороны Борис Писториус.
Мерц должен получить поддержку законодателей нижней палаты парламента 6 мая, после чего его и его кабинет будут приведены к присяге.
Ожидается, что лидер ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зедер назовет имена трех министров партии позже на пресс-конференции в Мюнхене.
Напомним, в действующем правительстве Германии пост главы МИД занимает Анналена Бербок из партии Зеленых. Она часто приезжала в Киев, последовательно поддерживала Украину, причем ее позиция была сильнее, чем у главы правительства Олафа Шольца из СДПГ.