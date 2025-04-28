МИД Германии возглавит твердый сторонник поддержки Украины: что о нем известно

Иоганн Вадефуль / © sputnik

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Христианско-демократический союз Германии предложил семь министров кабинета, которые будут работать под руководством будущего канцлера-консерватора Фридриха Мерца, заполнив ключевые должности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Мерц выдвинул кандидатуры на должности министров, включая Екатерину Райхе на должность министра экономики и энергетики и Иоганна Вадефуля на должность министра иностранных дел.

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Что известно об Иоганне Вадефуле

Иоганн Вадефуль — убежденный европеец с крепкими связями с международными партнерами Германии в ЕС и НАТО, а также твердый сторонник поддержки Украины в ее обороне от вторжения России. 62-летний Вадефуль также близок к вооруженным силам и служил добровольцем в 1980-х годах.

Торстен Фрай станет руководителем аппарата Мерца в должности министра канцлера, Патрик Шнидер возьмет на себя транспорт, а Карстен Вильдбергер станет министром нового департамента по цифровизации и модернизации земли.

ХДС должен подписать коалиционное соглашение, заключенное в прошлом месяце по СДПГ, на специальном съезде, который состоится сегодня в Берлине.

Новая коалиция

Христианско-социальный союз (ХДС) уже одобрил соглашение. Кроме того, положительный результат ожидается 1 мая, когда СДПГ объявит результаты онлайн-голосования среди примерно 360 тысяч своих членов.

После этого идущая партия канцлера Олафа Шольца объявит состав своего кабинета министров. В него, вероятно, войдут сопредседатель Ларс Клингбайль на ключевой пост министра финансов и сохранивший свой пост министра обороны Борис Писториус.

Мерц должен получить поддержку законодателей нижней палаты парламента 6 мая, после чего его и его кабинет будут приведены к присяге.

Ожидается, что лидер ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зедер назовет имена трех министров партии позже на пресс-конференции в Мюнхене.

Напомним, в действующем правительстве Германии пост главы МИД занимает Анналена Бербок из партии Зеленых. Она часто приезжала в Киев, последовательно поддерживала Украину, причем ее позиция была сильнее, чем у главы правительства Олафа Шольца из СДПГ.