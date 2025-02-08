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Куриный шашлык дома: рецепт сочного блюда

Куриный шашлык дома: рецепт сочного блюда

Куриный шашлык дома / Фото: Credits

Куриный шашлык, приготовленный дома по этому рецепту – это идеальный вариант ужина. Благодаря сочному мясу, ароматным специям и замечательному сливочно-чесночному соусу, это блюдо способно порадовать даже самых требовательных гурманов.

На странице dieteticaesthetic рассказали, как приготовить куриный шашлык менее чем за 30 мин во фритюре. Сочность куриных окорочков, сбалансированный вкус и скорость приготовления делают ее незаменимой для посиделок с друзьями или семейных обедов.

Ингредиенты

  • Куриное бедро 0,5 кг
  • чесночная приправа 1 ч. л
  • Копченая паприка 1 ч. л
  • Специи курицы 1 ч. л
  • Соль
  • Перец

Для соуса:

  • Сливочное масло 1 ст.л
  • Измельченный чеснок 1 ч. л
  • Измельченная петрушка 1 ч. л
  • Соль

Приготовление

  1. В большую миску добавьте куриные окорочка и указанные выше приправы. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт специями.
  2. Нарежьте курицу небольшими удобными для вас кусочками и нанизывайте ее на шпажки.
  3. Поместите шпажки с курицей во фритюрницу (или используйте метод воздушной жарки, если у вас есть такая опция) при температуре 190°C и жарьте в течение 15 мин, пролистывая шашлыки на половине времени.
  4. Пока курица готовится, приготовьте соус: соедините растопленное сливочное масло с измельченным чесноком, солью и петрушкой.
  5. Когда шашлык будет готов, смажьте его чесночно-сливочным соусом.

Советы:

  • Если хотите экспериментировать, можно добавить немного лимонного сока или других специй в чесночно-сливочный соус, чтобы придать ему уникальный вкусовой оттенок.
  • Подавайте куриный шашлык горячим вместе со свежим овощным салатом или легким соусом.

Приготовьте этот великолепный шашлык дома, наслаждайтесь каждым кусочком и пусть ваша кухня наполнится ароматом вкусной, здоровой и ароматной еды.

Мы также писали о том, как приготовить куриная шейка по-одесски.

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