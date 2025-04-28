Вблизи Черкасс прогремели взрывы: область под атакой "Шахедов" (обновлено)

"Шахеды" / © ТСН.ua

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Вблизи Черкасс утром 28 апреля прогремели взрывы. Регион под ударом "Шахедов".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Повышенная опасность. Угроза применения врагом ударных БпЛА. Значительное количество в нашем направлении", — написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Добавляется, что в Черкасской области работает ПВО.

Впоследствии стало известно, что в сторону Черкасс движутся четыре "Шахеда".

По состоянию на 11.07 в Черкассах прогремели очередные взрывы. Сообщили, что еще два БпЛА движутся в сторону города.

"Внимание! г. Черкассы! Над городом вражеские БпЛА!", — акцентировали в ВС ВСУ.

Сообщалось, что три беспилотника двигались на город. Впоследствии жители слышали несколько взрывов за одну минуту.

Армия РФ продолжает терроризировать жителей региона на протяжении более 3 часов. В Черкассах раздаются серии взрывы. Над городом поднимается столб дыма.

В области по состоянию на 11:51 находятся еще 6 вражеских БпЛА.

Напомним, в ночь на 30 марта вражеские дроны атаковали Черкасчину. Силами ПВО уничтожен 21 российский БпЛА.