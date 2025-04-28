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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1015
Час на прочитання
1 хв

Поблизу Черкас пролунали вибухи: область під атакою "Шахедів"

Доповнюється…

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Шахеди"

"Шахеди" / © ТСН.ua

Поблизу Черкас зранку 28 квітня пролунали вибухи. Регіон під ударом “Шахедів”.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Значна кількість у нашому напрямку”, — написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Вночі проти 30 березня ворожі дрони атакували Черкащину. Силами ППО знищено 21 російський БпЛА.

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