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- Війна
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Поблизу Черкас пролунали вибухи: область під атакою "Шахедів"
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Поблизу Черкас зранку 28 квітня пролунали вибухи. Регіон під ударом “Шахедів”.
Про це повідомляють моніторингові канали.
“Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Значна кількість у нашому напрямку”, — написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Вночі проти 30 березня ворожі дрони атакували Черкащину. Силами ППО знищено 21 російський БпЛА.