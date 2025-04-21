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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1498
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1 хв

Атака БпЛА на Черкащину: ОВА повідомила про наслідки

Обстеження території триває.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Шахеди"

"Шахеди" / © t.me/SJTF_Odesa

На світанку 21 квітня Черкащина опинилась під ворожим прицілом. Силами ППО знищено 8 ворожих БпЛА.

Про це написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Завдяки нашим оборонцям минулось без потерпілих. Однак унаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури”, — повідомив він.

Табурець додав, що звернень від населення щодо пошкодження майна наразі немає.

Нагадаємо, вночі 18 березня російські дрони атакували Черкащину, завдавши удару по складському приміщенню з продуктами харчування та адмінбудівлі підприємства.

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