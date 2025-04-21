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- Війна
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Атака БпЛА на Черкащину: ОВА повідомила про наслідки
Обстеження території триває.
На світанку 21 квітня Черкащина опинилась під ворожим прицілом. Силами ППО знищено 8 ворожих БпЛА.
Про це написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
“Завдяки нашим оборонцям минулось без потерпілих. Однак унаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури”, — повідомив він.
Табурець додав, що звернень від населення щодо пошкодження майна наразі немає.
Нагадаємо, вночі 18 березня російські дрони атакували Черкащину, завдавши удару по складському приміщенню з продуктами харчування та адмінбудівлі підприємства.