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Нічна атака російських дронів: наслідки удару на Черкащині

Нічна атака російських дронів: наслідки удару на Черкащині

Наслідки атаки РФ / Фото: Управління ДСНС у Черкаській області

Ворог продовжує тероризувати мирне населення України.

Вночі російські дрони атакували Черкащину, завдавши удару по складському приміщенню з продуктами харчування та адмінбудівлі підприємства.

Про це повідомили в ДСНС України.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, проте удар спричинив значні руйнування інфраструктури.

До робіт з ліквідації наслідків залучено 16 одиниць техніки та 56 рятувальників.

Нагадаємо, станом на ранок 18 березня ЗСУ знищили 897 010 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1560 військових.

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