Ночная атака русских дронов: последствия удара в Черкасской области.

Враг продолжает террорезировать мирное население Украины.
Ночью российские дроны атаковали Черкасщину, нанеся удар по складскому помещению с продуктами питания и админздания предприятия.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По предварительной информации, пострадавших нет, однако удар нанес значительные разрушения инфраструктуры.
К работам по ликвидации последствий привлечены 16 единиц техники и 56 спасателей.
Напомним, на утро 18 марта ВСУ уничтожили 897 010 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1560 военных.
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