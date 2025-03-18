Ночью российские дроны атаковали Черкасщину, нанеся удар по складскому помещению с продуктами питания и админздания предприятия.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По предварительной информации, пострадавших нет, однако удар нанес значительные разрушения инфраструктуры.

К работам по ликвидации последствий привлечены 16 единиц техники и 56 спасателей.

Напомним, на утро 18 марта ВСУ уничтожили 897 010 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1560 военных.

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