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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Атака БпЛА в Черкасской области: ОВА сообщила о последствиях

Обследование территории продолжается.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Шахеды"

"Шахеды" / © t.me/SJTF_Odesa

На рассвете 21 апреля Черкасская область оказалась под вражеским прицелом. Силами ПВО уничтожено 8 вражеских БПЛА.

Об этом написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Благодаря нашим защитникам обошлось без пострадавших. Однако в результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры", - сообщил он.

Табурец добавил, что обращений от населения по поводу повреждения имущества пока нет.

Напомним, ночью 18 марта российские дроны атаковали Черкасщину , нанеся удар по складскому помещению с продуктами питания и админздания предприятия.

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