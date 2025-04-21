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Атака БпЛА в Черкасской области: ОВА сообщила о последствиях
Обследование территории продолжается.
На рассвете 21 апреля Черкасская область оказалась под вражеским прицелом. Силами ПВО уничтожено 8 вражеских БПЛА.
Об этом написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Благодаря нашим защитникам обошлось без пострадавших. Однако в результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры", - сообщил он.
Табурец добавил, что обращений от населения по поводу повреждения имущества пока нет.
Напомним, ночью 18 марта российские дроны атаковали Черкасщину , нанеся удар по складскому помещению с продуктами питания и админздания предприятия.