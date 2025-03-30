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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1360
Час на прочитання
1 хв

Ворожа атака дронами: які наслідки на Черкащині

Чергова тривожна ніч в області.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака БпЛА

Атака БпЛА / © ТСН.ua

Вночі проти 30 березня ворожі дрони атакували Черкащину. Силами ППО знищено 21 російський БпЛА.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Повсюди минулось без потерпілих.

“Однак на Звенигородщині, за даними натепер, пошкоджено вікна в кількох будинках”, — акцентував посадовець.

А на Уманщині було займання сухої рослинності через падіння уламків. Пожежу ліквідовано.

Обстеження території триває.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 27 березня в Уманському районі вибуховою хвилею пошкоджено десяток вікон у трьох житлових будинках. Травмованих немає.

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