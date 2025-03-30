Освіта без форсмажорів: як школа має підготуватись до безперервного навчання дітей

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Про це в етері «Сніданку з 1+1» розповів засновник мережі приватних шкіл та садочків КМDШ Всесвіт Володимир Козленко. А експерти освітньої мережі – СЕО Ліна Жигінас та операційний директор Максим Кадиш – розкрили тему сталості навчання докладніше.

Команда, готова до будь-яких викликів

Фундаментом стійкості школи є саме її команда. Заклад може мати найкраще укриття, безперебійне живлення чи альтернативні засоби комунікації, але якщо команда школи не готова до роботи в нових умовах, робота школи може дати збій. Тож в першу чергу школа має підготувати свою команду.

«Якщо говорити про досвід КМDШ, при плануванні своєї роботи, ми спираємося на безпекові протоколи та постійне навчання персоналу. Ми маємо внутрішні алгоритми дій на випадок будь-яких надзвичайних ситуацій, до дрібних деталей. Кожен співробітник відповідальний за певний етап процесу та знає свою роль. З 2020 року Безпекові протоколи нашої мережі зазнали чимало змін, вони трансформувалися під зміни зовнішнього середовища, і ми усвідомлюємо, що вони можуть змінитися в майбутньому. Але, сьогодні, ми впевнено можемо сказати – якщо з’явиться новий ризик, ми зможемо оперативно прописати алгоритм дій та забезпечити безпеку дітей та команди викладачів під час навчального процесу», – розповіла Ліна Жигінас.

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Команда, яка працює з дітьми знає, як діяти в критичній ситуації. А ще вони вміють допомогти у надзвичайній ситуації – фізично та психологічно. Ми приділяємо особливу увагу тому, щоб персонал знав правила першої домедичної та психологічної допомоги.

Безпека на фізичному рівні

Якщо заклад навчає дітей очно, він має бути обладнаний надійним укриттям, яке відповідає діючим законодавчим вимогам. Сховище має бути перевірене відповідними службами та отримати сертифікацію ДСНС.

Зокрема, простір має вміщувати всіх учнів і вчителів, які одночасно перебувають у школі, мати якісну вентиляцію розраховану на повну завантаженість укриття, автономні джерела енергії, протипожежні засоби, медикаменти для першої допомоги, санвузол, запаси їжі та води на випадок тривалих повітряних тривог.

Але для школи важлива не лише безпека – укриття має бути комфортним і обладнаним для безперебійного навчання. Тривога і переміщення до сховища – самі по собі стрес для дитини. А якщо ще й всередині холодно, сиро, темно, це лише додасть емоційної напруги в і без того напруженій ситуації.

«Головна наша мета – безпека та безперервність освітнього процесу. Враховуючи, що тривоги в Україні бувають доволі тривалі, ми не можемо дозволити, щоб цей час просто випадав із життя дитини без користі. Тому укриття мають бути пристосовані для проведення уроків. До прикладу, наші сховища навіть в плані оформлення стали продовженням простору школи, і це дозволяє мінімізувати дискомфорт у дітей. Для кожного класу тут виділені власні зони з робочими місцями, облаштовані дошками й фліпчартами та гарно освітлені», – пояснив Максим Кадиш.

Також в мережі посилили контроль доступу сторонніх на територію та огляд підозрілих речей і посилок, щоб мінімізувати ризики диверсій. Під час війни реагувати на часті повідомлення про замінування (часто фіктивні) в КМDШ почали превентивно, просто не допускаючи такої можливості.

Енергетична та комунікаційна автономія

Один із викликів, з яким зіткнулися вся Україна й освітні заклади зокрема, – можливі перебої в електропостачанні. Ворог завдав енергосистемі значних ушкоджень, а це так само призводить не лише до знеструмлення самого закладу, а й до перебоїв в роботі мобільних мереж. Тож що має зробити школа, щоб нівелювати цей ризик?

Альтернативне джерело живлення

Всі школи й садочки мережі обладнані генераторами, які дозволяють не переривати навчання у випадку відключень.«Тут важливо звернути особливу увагу на деякі безпекові моменти. По-перше, генеруюче обладнання в систему будівлі має під’єднувати виключно уповноважений фахівець, який має підтверджену кваліфікацію. По-друге, паливо обов’язково має зберігатись у безпечному, недоступному для дітей місці або ж системно поставлятись підрядником. Ми обрали другий варіант - маємо контракти на заправку генераторів», – підкреслила СЕО КМДШ.

Альтернативне джерело зв’язку

У КМDШ – це станції супутникового інтернету, які своїм радіусом дії охоплюють всі заклади мережі. Це не дозволяє комунікаційній «ізоляції» вплинути на освітній процес, організаційну роботу в школі та насамперед зв’язок із батьками та службами екстреної допомоги. Адже незнання того, що зараз із твоєю дитиною, — жах для кожної мами й тата.

Альтернатива шкільному харчуванню

Тривала тривога в комбінації з відключеннями може зірвати графік харчування дітей. Тож в КМDШ мають кілька запасних варіантів, щоб мати можливість нагодувати учнів за будь-яких обставин.«Наші генератори не лише освітлюють навчальний заклад та живлять техніку, а й забезпечують роботу кухні, тому діти завжди нагодовані, навіть в укритті. Додатково ми завжди маємо достатній запас напоїв та їжі тривалого зберігання, щоб діти не були голодними, а також запартнерились з кейтеринговою компанією. Її кухні розташовані по гілках з різних груп відключень, тож свіжі й ситні страви діти отримають гарантовано», – розповів Максим Кадиш.

Альтернатива очному формату

Як би ідеально школи не дбали про безпеку в закладі, неможливо виключати ситуації, які не дозволяють навчатись офлайн. До прикладу, в цей зимово-весняний період в Україні фіксують перевищення рівня вірусних захворювань. В багатьох регіонах школи закривають на карантин. Але школа все одно мусить мати запасний варіант. Такою альтернативою є дистанційне навчання.

До прикладу, в КМDШ розробили практику відправки окремих класів на карантин у разі хвороби значної частини учнів. В цей час їх навчання продовжується дистанційно у MS Teams до моменту завершення карантину.

«За роки пандемії, а потім і повномасштабної війни ми створили чіткий та зручний формат онлайн-освіти, який згодом став повноцінною онлайн-школою КМDШ. Тож наші учні отримують доступ до якісної освіти навіть в умовах коли з тієї чи іншої причини не можуть відвідувати школу офлайн», – додала Ліна Жигінас.

На долю наших дітей випало багато випробувань. Але є одна беззаперечна річ - вони тільки один раз будуть маленькими. І наша справа, як дорослих, зробити їхні шкільні роки цікавими, яскравими та безпечними всупереч всім викликам. Саме зараз діти формують фундамент своєї дорослої особистості та набираються знань і компетенцій для самореалізації в житті. Тож задача кожної школи та батьків зробити все, щоб цей час був проведений з користю. Дитинство не можна прожити заново, тому ми маємо цінувати цей час, зробити його безпечним, щасливим і наповненим знаннями.