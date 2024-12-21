Як війна впливає на економіку України: сценарії від МВФ

Україна може стикнутися зі значним дефіцитом фінансування та падінням ВВП, якщо війна триватиме до 2026 року.

Міжнародний валютний фонд представив два можливі сценарії розвитку економіки України, які залежать від тривалості війни.

Про це йдеться в опублікованому аналізі МВФ.

Базовий сценарій передбачає, що війна триватиме до середини 2025 року. За цим варіантом:

ВВП зросте на 2,5–3,5% у 2025 році.

Середня інфляція складе 10,3% (на 1,3 пункти вище, ніж очікувалося раніше).

Міжнародні резерви досягнуть 43,3 млрд доларів.

МВФ відзначає, що економічні наслідки зимового енергетичного дефіциту можуть бути менш серйозними завдяки інвестиціям бізнесу у генерацію, імпорту електроенергії з Європи та ремонту інфраструктури.

Негативний сценарій передбачає, що війна затягнеться до середини 2026 року. Це означає:

ВВП у 2025 році скоротиться на 2,5%.

Інфляція зросте до 11%.

Міжнародні резерви складуть 41,1 млрд доларів.

За цим сценарієм Україна зіткнеться з тривалішим і сильнішим економічним спадом, а дефіцит зовнішнього фінансування досягне 177,2 млрд доларів (проти 148 млрд за базовим сценарієм).

МВФ наголошує, що ризики для обох прогнозів залишаються надзвичайно високими через невизначеність війни, міжнародну підтримку та хід реформ.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд оновив меморандум про економічну та фінансову політику в межах пʼятого перегляду кредитної програми.

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