МВФ изменил экономический прогноз: чего теперь ожидать Украине и миру

МВФ / © Associated Press

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Глобальный рост мирового ВВП замедлится с 3,3% в 2024 году до 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году.

Такой обновленный мировой экономический прогноз (WEO) опубликовал Международный валютный фонд (МВФ).

Что касается Украины, то прогноз роста ВВП на этот год сохранен на уровне 2%, на следующий — 4,5%.

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Ситуация изменилась, поскольку правительства по всему миру меняют приоритеты своей политики. Среди прочего, с момента выхода январского WEO в 2025 году был объявлен и внедрен ряд новых тарифных мер со стороны Соединенных Штатов и контрмер со стороны их торговых партнеров.

«Это привело к введению 2 апреля почти универсальных тарифов США и доведению эффективных тарифных ставок до уровня, невиданного за последнее столетие», — отмечает МВФ.

Учитывая сложность и изменчивость текущего момента, в этом отчете вместо обычного базового прогноза представлен «справочный прогноз», основанный на информации, доступной по состоянию на 4 апреля 2025 года (включая тарифы от 2 апреля и первые реакции). Он дополняется рядом прогнозов глобального роста, в первую очередь при различных предположениях о торговой политике.

Прогноз по Украине

МВФ ожидает, что глобальная базовая инфляция будет снижаться несколько более медленными темпами, чем ожидалось в январе, и достигнет 4,3% в 2025 году и 3,6% в 2026 году с заметным повышением прогноза для стран с развитой экономикой и незначительным снижением прогноза для стран с развивающимися странами2.

Для Украины среднегодовая инфляция в этом году прогнозируется на уровне 12,6%, в следующем — 7,7% по сравнению с 6,5% в прошлом году.

«Усиление отрицательных рисков доминирует в прогнозе. Эскалация торговой войны вместе с еще большей неопределенностью торговой политики может еще больше снизить темпы роста в краткосрочной и долгосрочной перспективе, тогда как истощение буферных резервов ослабляет устойчивость к будущим шокам», — подчеркнул МВФ.

Напомним, МВФ пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста экономики Украины в 2025 году, снизив его на 0,5 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим прогнозом — до 2-3%.