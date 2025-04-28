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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Брянську безпілотники атакували завод "Кремній Ел" (відео)

У Брянську дрони атакували завод, що виробляє мікроелектроніку для російської зброї.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака дронами на Росію

Атака дронами на Росію / © ТСН.ua

В Росії у Брянську безпілотники атакували завод мікроелектроніки «Крємній Ел» у ніч проти 28 квітня. Очевидці зняли на відео звуки польотів дронів та гучні вибухи.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«В Брянську знову був атакований невідомими дронами завод „Кремній“. На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА», — йдеться в заяві Коваленка.

Він зазначив, що по цьому заводу вже булло багато атак і він призупиняв роботу раніше.

Росіяни заявляють про збиття 102 БпЛА над територією Брянської області.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що через атаку одна людина загинула, одна була поранена. Також він заявляє, що завдано шкоди цивільним об’єктам та інфраструктурі.

Нагадаємо, попереднього разу дрони атакували брянський завод «Кремній Ел» наприкінці січня 2025 року.

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