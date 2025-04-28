У Брянську безпілотники атакували завод "Кремній Ел" (відео)

Атака дронами на Росію / © ТСН.ua

Реклама

В Росії у Брянську безпілотники атакували завод мікроелектроніки «Крємній Ел» у ніч проти 28 квітня. Очевидці зняли на відео звуки польотів дронів та гучні вибухи.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«В Брянську знову був атакований невідомими дронами завод „Кремній“. На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА», — йдеться в заяві Коваленка.

Реклама

Він зазначив, що по цьому заводу вже булло багато атак і він призупиняв роботу раніше.

Росіяни заявляють про збиття 102 БпЛА над територією Брянської області.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що через атаку одна людина загинула, одна була поранена. Також він заявляє, що завдано шкоди цивільним об’єктам та інфраструктурі.

Дата публікації 08:33, 28.04.25 Кількість переглядів 12 У Брянську безпілотники атакували завод «Кремній Ел»

Нагадаємо, попереднього разу дрони атакували брянський завод «Кремній Ел» наприкінці січня 2025 року.