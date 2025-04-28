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Магнітна буря 28 квітня: яка її потужність
Прогнози магнітних бур можуть змінюватися.
В Україні у понеділок, 28 квітня, сонячна активність значно послабиться. Магнітна буря опустилася до зеленого рівня - К-індексу 1.2.
Про це повідомляє ресурс meteoagent.
Зауважимо, що від 24 квітня активність Сонця послабилася і опустилася нижче червоного рівня. Так, 25-26 квітня магнітна буря була низького рівня, а 27 - середнього - жовтого.
Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.