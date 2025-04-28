ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 28 квітня: яка її потужність

Прогнози магнітних бур можуть змінюватися.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

В Україні у понеділок, 28 квітня, сонячна активність значно послабиться. Магнітна буря опустилася до зеленого рівня - К-індексу 1.2.

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Зауважимо, що від 24 квітня активність Сонця послабилася і опустилася нижче червоного рівня. Так, 25-26 квітня магнітна буря була низького рівня, а 27 - середнього - жовтого.

Магнітна буря 28 квітня. Фото: : meteoagent.

Магнітна буря 28 квітня. Фото: : meteoagent.

Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie